Brasileiras estão na lista de atletas mais bonitas do mundo

A jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho e a surfista Maya Gabeira foram as únicas brasileiras na lista dos 101 pessoas mais bonitas do mundo esportivo, do site Bleacher Report.

Jaqueline, bicampeã olímpica pela seleção de vôlei, ficou em 24º lugar. Já Gabeira, que quase morreu ao surfar uma onda gigante, ficou na 66ª posição. A campeã foi a ring girl americana Arianny Celeste, seguida pela atleta russa Darya Klishina e a líder de torcida americana Madison.

O primeiro homem a aparece na lista, em 5º, foi o jogador de beisebol dominicano Robinson Cano. Nomes badalados como o jogador Cristiano Ronaldo e a tenista russa Maria Sharapova ficaram bem abaixo na lista, em 61º e 45º lugares, respectivamente.

