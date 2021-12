Brasileira vai perder virgindade por R$ 1,5 milhão

Um japonês - conhecido apenas como Natsuo - venceu o leilão online da virgindade da brasileira Catarina Migliorini, 20 anos. Ele vai desembolsar US$ 780 mil (R$ 1,5 milhão) para ser o primeiro homem da vida de Catarina. Segundo as regras, o vencedor poderá consumar o ato até 10 dias após o fim do leilão. Neste período, a brasileira vai passar por exames para comprovar a virgindade.

Todo o processo faz parte do documentário do cineasta australiano Justin Sisely, que escolheu ainda um russo para a versão masculina. A virgindade do homem foi menos valorizada e o lance atingiu apenas US$ 3 mil (cerca de R$ 6 mil).

adblock ativo