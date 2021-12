Brasileira que dormiu com Bieber fez vídeos pornô, diz site

O site Egostastic publicou imagens de um suposto vídeo pornô feito pela carioca Tati Neves, conhecida mundialmente depois de publicar vídeo mostrando cantor Justin Bieber dormindo no Rio, após uma noitada.

O texto do Egostastic é irônico: "só porque a menina trabalha em um bordel não significa que fora do trabalho ela não age como uma freira ou uma mulher que toca clarinete no quarteto de jazz da comunidade ou outra categoria de mulher casta".

Segundo o site, Tati Neves usa o nome de Emanuele nos filmes pornôs, que têm temáticas variadas e podem ser encontrados em inglês.

adblock ativo