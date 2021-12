Brasileira grava vídeo de Justin Bieber dormindo; assista!

Não se fala em outra coisa na internet a não ser no vídeo divulgado na noite dessa quarta-feira, 6, onde Justin Bieber aparece dormindo enquanto uma moça que supostamente teria passado a noite com ele faz a gravação. Mas de acordo com o blogueiro americano Perez Hilton, essa moça tem nome e atende por Tati Neves. Segundo consta, ela teria participado do concurso Musa do Brasileirão 2013 representando o time do Flamengo, tem 27 anos e é carioca.

Assista ao vídeo abaixo:

Não se sabe ao certo se Justin Bieber a conheceu na casa de massagens, onde contratou duas prostitutas para a sua primeira noite no Rio de Janeiro, ou na boate Zax Club, onde o cantor convidou cerca de 30 garotas para uma festa na mansão em que ele alugou na cidade maravilhosa.

Em meio a diversas fotos sensuais que a garota posta em seu Facebook, uma delas é com a atriz Susana Vieira, quem ela chama de "um amor de pessoa".

No famoso vídeo, a moça se mostra com um decote generoso e sorri. Observando a gravação é possível ler os lábios da moça que diz: "Muito bom!". Logo depois ela se despede do cantor e manda um beijinho. O vídeo dura apenas 15 segundos e já tem mais de 2 milhões de visualizações.

O autor da publicação, Filipe Golay, garante que o vídeo é autêntico. A BANG Showbiz entrou em contato com o rapaz, que não retornou os emails.

Uma fã que esteve com Justin Bieber durante uma "festinha" na casa em que ele alugou na zona sul do Rio, depois de ter sido expulso do Copacabana Palace, garante que ele foi um "gentlemen" com todas as meninas que estavam por lá. Andrezza Escafura, que embarcou no "bonde do Bieber", disse que conseguiu conversar bastante com o astro porque era uma das únicas que sabia falar melhor o inglês.

Ela revelou também que todas as 12 meninas foram obrigadas a assinar um contrato de confidencialidade onde elas estavam proibidas a fazerem fotos. Porém, uma foto do cantor vazou. Ele aparece de bermuda e camiseta e com um ar de cansaço. Andrezza ainda disse que não viu o cantor "ficar" com nenhuma das garotas que estavam se divertindo com o astro.

