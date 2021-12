Brad Pitt desiste de vir ao Brasil por conta de protestos

O astro de cinema Brad Pitt cancelou sua vinda ao Brasil, dentro da turnê mundial de lançamento do filme Guerra Mundial Z, devido aos protestos iniciados em todo país contra o aumento das passagens de ônibus, os gastos excessivos com a Copa e a corrupção. Pitt chegaria ao Brasil neste sábado, 22, acompanhado dos filhos, para promover o novo trabalho. A esposa Angelina Jolie não viria, pois está viajando para divulgar um projeto como embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas). As informações são da comunidade virtual de cinéfilos Filmow.

Segundo os agentes do ator, ele estaria "alarmado" com a violência no Brasil e teria desistido de participar das promoções de lançamento do novo filme no país. O roteiro da viagem incluia visitas a São Paulo e Rio de Janeiro. Os protestos no país estão repercutindo na mídia internacional.

Em Guerra Mundial Z, Brad Pitt vive um funcionário da ONU que corre contra o tempo para impedir que uma praga zumbi leve o planeta a extinção. Em Salvador, o filme está sendo exibido em pré-estreia, neste final de semana.

adblock ativo