O assistente de palco Bruno Miranda, 24 anos, o Borat de "Amor & Sexo", tem 106 cm de bumbum, cinco centímetros a menos do que o atacante Hulk, que também chama atenção nesse quesito. No caso de Bruno, o bumbum avantajado ganha ainda mais destaque por conta do maiô fio-dental que ele usa durante o programa.

Bruno conta que o figurino foi seu passaporte para o elenco fixo de "Amor & Sexo". Ele, inicialmente, foi chamado para participar de um episódio da temporada anterior e acabou usando o maiô ao acaso, já que outro modelo desistiu de usar a peça ousada. Desinibido, Bruno se ofereceu para a empreitada, que rende muitos elogios femininos e masculinos para ele. Mas a roupa também é motivo de piada entre amigos, o que não incomoda o Borat de "Amor & Sexo".



<GALERIA ID=19697/>

adblock ativo