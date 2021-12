Bono Vox cai de bicicleta e terá que passar por cirurgia

O vocalista da banda U2, Bono Vox, sofreu um acidente de bicicleta no Central Park, em Nova York, na última semana, e terá de passar por uma cirurgia no braço. A informação foi confirmada no site oficial do grupo.

Os irlandeses também tiveram de cancelar a participação que fariam no talk-show de Jimmy Fallon, da rede NBC. Edge, Adam e Larry dizem ainda que Bono deverá ter "uma recuperação completa em breve".

O problema ocorre apenas três dias após o avião particular do vocalista sofrer um incidente. A escotilha - espécie de janela vedada do avião - se soltou quando aterrissava no aeroporto de Berlim, na Alemanha, no último dia 12.

