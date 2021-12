Bono revela que usa óculos escuros devido a glaucoma

O líder da banda irlandesa U2, Bono, que sofre de glaucoma há 20 anos, motivo pelo qual nunca tira os óculos escuros, comentou o fato em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 17, pela imprensa britânica.

Ele revela que convive há anos com esse problema nos olhos, caracterizado pelo aumento da pressão intraocular e que leva à perda progressiva das fibras nervosas do nervo ótico, afirmou durante a gravação de um programa para a "BBC1", que irá ao ar esta noite.

Embora muitos acreditassem que os óculos escuros de Bono faziam parte da imagem do músico, o líder do U2 contou que na verdade, eles ajudam a minimizar seu problema ocular.

O glaucoma pode provocar uma maior sensibilidade nos olhos em contato com a luz, por isso as lentes escuras ajudam a aliviar o problema.

Quando o apresentador de um programa da emissora perguntou ao músico se alguma vez ele retirava o acessório, Bono considerou que estava em "um bom lugar" para explicar às pessoas que sofre há 20 anos de glaucoma.

"Tenho bons tratamentos e estarei bem", afirmou Bono, que brincou ao dizer que a partir de agora, se houver dúvida sobre seus óculos, ninguém "o tirará da cabeça" e se referirão a ele como "o pobre velho cego".

O depoimento do músico na "BBC" se deve à promoção que atualmente o grupo realiza por conta do lançamento de seu último álbum, "Songs of Innocence", divulgado esta semana após a banda ter disponibilizado a prévia das faixas para os usuários do iTunes.

