Bono compara Lula a Mandela e pede Bolsa Família mundial

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, na tarde desta terça-feira, 9, em Londres, com o músico irlandês Bono, líder da banda U2. A conversa entre os dois durou cerca de uma hora. Durante o bate-papo, sobre assuntos diversos, Bono pediu a Lula para transformar o Bolsa Família em um programa mundial.

"Você é hoje a única pessoa em condições de liderar uma cruzada internacional para transformar o Bolsa Família em um programa planetário, que atenda a todos os pobres do mundo! Vamos, eu me junto a você e fazemos isso juntos!", disse o cantor, segundo publicação do Instituto Lula.

Bono propôs uma parceria entre a ONG criada por ele, a ONE, que atua na África, e o Instituto Lula para promover programas contra a fome e a miséria em países africanos. O roqueiro pediu que Lula resumisse os programas de inclusão social realizados no Brasil durante seu governo, que permitiram que mais de 30 milhões de pessoas fossem retiradas do estado de miséria absoluta.

Para Bono, depois que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela retirou-se da politica, por problemas de saúde, Lula se converteu no grande interlocutor mundial dos pobres. "Lula, você é o único interlocutor capaz de falar com capitalistas e socialistas, com dirigentes dos países ricos e com as lideranças do Terceiro Mundo", disse o vocalista e ativista social.

Além do Bolsa Família, da segurança alimentar e da fome na África, os dois também falaram sobre futebol, que é uma paixão de ambos. O próximo encontro dos dois, para trocar relatórios de suas respectivas atividades, já está marcado: será nas arquibancadas do novo estádio do Corinthians, na abertura da Copa do Mundo de 2014.

