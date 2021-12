Bonner fala sobre Fátima ter dançado música de Anitta

Mais de um mês após Fátima Bernardes ter dançado a coreografia da música "Bang" de Anitta, durante o programa "Encontro" (Globo), o jornalista William Bonner, marido da apresentadora, resolveu se pronunciar sobre o que achou do momento descontraído da esposa.

Em entrevista ao portal "Gshow", Bonner disse que achou uma "loucura" a repercussão do caso e que acha ótimo ver Fátima se divertindo tanto no programa.

"A repercussão da Fátima dançando Anitta se deu muito na internet, né? Foi uma loucura! Não tive a chance de falar com ela durante o dia, então só falamos à noite. Quando ela chegou, eu perguntei se estava tudo bem, se ela estava inteira (risos). Ela se diverte muito, vamos combinar, né? Aquilo é o trabalho dela, mas ela se diverte demais! Acho isso ótimo", relatou.

A dança, que aconteceu no programa exibido no dia 12 de novembro, fazia parte de um desafio que Otaviano Costa propôs à apresentadora no "Vídeo Show".

