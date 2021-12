Boninho se irrita com piadas sobre Luciano Huck e Angélica

Boninho não gostou nem um pouco das piadas que surgiram nas redes sociais em relação ao acidente de avião com os apresentadores Luciano Huck e Angélica e seus filhos.



"Aos babacas que tripudiaram o acidente do Lu e Angélica o meu f... Podemos brincar com tudo, menos com a vida", escreveu o diretor da Globo no Twitter, irritado com as brincadeiras.



Neste domingo, 24, o avião que levava Angélica, Huck, os três filhos do casal e duas babás precisou fezer um pouso forçado em uma região rural, no Mato Grosso do Sul. Estavam ainda na aeronave o piloto e o copiloto.



Confira alguns dos cometários criticados por Boninho:



Alguém já fez a piada de que se Angélica e Luciano Huck tivessem ido de Táxi seria mais seguro? — Márcio Brito™ (@MarcioBrito10) 25 maio 2015

Gente a pinta da angélica, alguem tem informação? — Peppa Pig (@aPeppa) 25 maio 2015

Como é bom ser pobre não passo por esses problemas com o avião que o Luciano e a Angélica passaram — Rafaeol (@nossarafaeol) 24 maio 2015

EXCLUSIVO: Foto inédita da Angélica no hospital após acidente pic.twitter.com/thWR3T6CkF — Não Te Fresqueia (@naotefresqueia) 24 maio 2015

Gente a Angélica sempre foi de táxi, daí quando arrisca um jatinho dá nisso. — Valentino Das Tags (@HumoroTal) 24 maio 2015

qual a sua opiniao sobre o pouso da angelica la na minha terrinha ( x ) achei forçado essas e mais outras toda terca e quinta no comedians — manuela barem (@manubarem) 24 maio 2015

