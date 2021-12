Boninho diz que Ana Maria Braga quer um príncipe

O diretor Boninho resolver falar sobre a solteirice da apresentadora Ana Maria Braga. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", depois de se especular na mídia uma aproximação da apresentadora com o ex-marido Marcelo Frisoni, o diretor ligou para a coluna negando um possível revival. "Ex, nem pensar!", disse o diretor da Globo.

Boninho ainda confirmou o fim do namoro de Ana Maria com Mario Bayout: "Ela está solteira e à procura de um príncipe".

