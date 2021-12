Bolsonaro revolta Luana Piovani ao chamá-la de "drogada"

O clima entre o deputado Jair Bolsonaro e a atriz Luana Piovani está pegando fogo. A polêmica começou quando foi publicada uma nota, no blog oficial da família Bolsonaro, afirmando que a atriz é "usuária de drogas".

O poster, que já tinha provocado reboliço, ganhou mais projeção após o deputado compartilhar o conteúdo no Twitter. Revoltada com o comentário, a mulher do surfista Pedro Scooby soltou o verbo no microblog: "Eu sou a p. que eu quiser, seu otário. Você é um sem vergonha. Cada um é o que quer. Imbecil retrógrado", escreveu Luana.

