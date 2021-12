Boechat manda Malafaia "procurar r***" e pastor rebate; ouça

O jornalista Ricardo Boechat, da BandNews FM, se irritou com o pastor evangélico Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nesta sexta-feira, 19. "O Malafaia, vai procurar uma r..., vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que acabei de falar que é o que você faz, você gosta muito é de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário, tu é um paspalhão", disse Boechat.

No Twitter, Malafaia respondeu. ""Então eu não tenho medo de você e está desafiado. Não é no seu programa não, porque eu não vou te dar esse mole. Em qualquer programa. Senta na mesa comigo que eu vou te engolir. Porque tu não tem argumento. Tu é bom sozinho, eu quero ver no confronto."

Tudo começou quando Boechat disse que "é no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa". O caso se referia a menina de 11 anos que foi atacada por pedras, no último dia 14, ao sair de um culto de Candomblé. ""Avisa ao jornalista Boechat , que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem a intolerância.Verdadeiro idiota", teria dito Malafaia, o que gerou a revolta de Boechat.

