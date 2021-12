Boate San Sebastian comemora 3 anos com muita festa

Para comemorar seus 3 anos de existência, a San Sebastian, no Rio Vermelho, está programando três dias de festa no final de semana da Parada Gay da Bahia, dia 9. O pontapé inicial será no dia 6, na própria boate, com DJs nacionais. No dia 7, será a vez da Pool Party Salvador, também no Rio Vermelho, mas no Hotel Zank.

Já no dia 8, a festa será no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Para fechar a comemoração com chave de ouro, os empresários José Augustto Vasconcelos e André Gagliano trarão o selo espanhol Supermartxé para movimentar a noite. Serão 12 horas de música com os DJs internacionais Pagano (Inglaterra) e Hugo Sanchez (Espanha), além de artistas nacionais.

