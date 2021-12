Blog de ex-amiga de Claudia Leitte provoca alvoroço

Saiu em diversos sites locais e nacionais: a ex-amiga e ex-assessora de Claudia Leitte, a relações públicas Erika Lemos, vai lançar um blog, semana que vem, no qual contará os "podres" da cantora. A informação foi o suficiente para os fãs utilizarem as redes sociais para ameaçarem a jovem de 33 anos. Alguns, com bom senso, evitaram ataques, alegando que a cantora não iria gostar das atitudes.

Na verdade, o blog não é sobre os podres de Claudia Leitte. É sobre a vida de Erika Lemos, tanto que se chama Blog da Kinha. Como a ex-assessora conviveu com a artista desde os 11 anos de idade, até romperem a relação em 2008, é natural que tenha muita coisa sobre a artista. "Passava 24 horas com ela cuidando da mente, dando conselhos. Não existia maldade entre a gente. Até que certas pessoas - que só vou revelar no blog - se incomodaram e destruíram a amizade", lembra. Os momentos vividos pelas duas são tantos que podem até virar livro no futuro.

Mas quem espera ver muitos podres, pode se decepcionar. Muitas histórias serão inofensivas, como a viagem das duas para Disney, onde conheceram a apresentadora Angélica, ou o encontro da cantora com Cau Adan, o empresário que criou a Babado Novo, ou até mesmo a "revelação" do motivo de Claudia Leitte torcer para o Bahia. "Não irei denegrir a imagem dela.", conta, se adiantando que não são inimigas, apesar de guardar algumas mágoas por se sentir injustiçada.

Além da amizade com a artista, Erika Lemos vai falar também sobre novela, futebol e política. "Vou colocar minha boca no mundo", revela. Então, para os fãs mais exaltados, esperem para ler o material antes de crucificar a moça, que também quer se promover. Ninguém da produção de Claudia Leitte procurou Erika para tentar impedir o blog de ir ao ar. Então, acalmem-se.

