Blocos de samba e As Muquiranas voltam para a Carlos Gomes

Um ano após as mudanças no Centro, que limitaram o desfile dos blocos do Campo Grande até a praça Castro Alves, novas alterações serão realizadas para o Carnaval 2015. Desta vez, para alongar o desfile dos blocos de samba, como o Alvorada. Novamente, eles poderão fazer o percurso passando pela rua Carlos Gomes, desativada em 2014. Mas não só os blocos de samba. As Muquiranas, com sua irreverência, também desfila, assim como o Traz a Massa.



Outras modificações no circuito ainda serão adotadas por conta do prolongamento do desfile, como afirma Pedro Costa, presidente do Conselho Municipal do Carnaval. Segundo ele, os trios voltarão a sair da Corredor da Vitória.



No ano passado, era em frente ao Sheraton da Bahia, com a concentração na Carlos Gomes, deixando a rua como um grande estacionamento de trios. "Existem gargalos no Centro. Por isso, resolvemos tirar a concentração da Carlos Gomes", diz. Ele acrescenta que a permissão para o desfile nesta rua não será estendida para outros blocos, a não ser para os que já fazem o contrafluxo, como Ilê Aiyê, Olodum e Filhos de Gandhy.

