O Traz a Massa fará três dias de desfile sem corda, na Barra-Ondina, com as bandas Na Net (quinta), Caldeirão (sexta) e A Bronkka (sábado). No circuito do Campo Grande, com abadás vendidos, o bloco sairá com os grupos Parangolé (domingo), Fantasmão (segunda) e Black Style (terça).

