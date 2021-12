Bloco tocará valsa na quinta

Quem gosta do desfile à fantasia promovido pelo bloco Os Mascarados já deve se preparar para, em vez de pular atrás do trio, dançar em um ritmo bem mais lento. No ano em que festeja 15 anos, a agremiação promoverá um baile de debutantes com direito a valsa (o príncipe e a princesa, é bom deixar claro, cada um terá que correr atrás). O ponto alto da festa será no Farol da Barra, na quinta-feira de Carnaval.

