Bissexualidade: ex-BBB Fani diz ser assediada por atrizes

A ex-BBB Fani Pacheco, que assumiu que é bissexual, contou em entrevista ao site Ego que sua vida se tornou um "inferno" após esta revelação. Segundo ela, atrizes e ex-colegas de reality ficavam atrás dela para "experimentar" uma relação homoafetiva.

"Me tornei alvo das bissexuais. Eram atrizes, ex-BBBs... Todas queriam transar comigo", disse ela, afirmando que muitas meninas não famosas também queriam levá-la para a cama.

"E muitas haviam acabado de posar comigo para fotos ao lado do namorado. [Depois] os largavam na pista e no banheiro chegavam e diziam que queriam que a primeira vez delas com mulher fosse comigo", revelou.

