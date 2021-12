Big Brother Brasil abre inscrições para próxima edição

Quem não tem vergonha de se expor para concorrer a R$ 1,5 milhão já pode se preparar. Estão abertas as inscrições nacionais para uma nova etapa de seleção do Big Brother Brasil 13, reality-show da Globo com previsão de estrear em janeiro.

Para participar, o interessado deve se cadastrar no site oficial do programa, ter 18 anos completos no dia 31 de dezembro de 2012 e enviar fotos e um vídeo de até 5 minutos falando sobre si mesmo. As inscrições vão até 31 de outubro e podem ser feitas também por carta.

