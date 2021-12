Após terminar o namoro com Flávia Pavanelli, o cantor Biel assumiu um novo romance com a youtuber, Nah Cardoso, que participou do clipe da música "Química". Em entrevista à revista Capricho, Biel conta como começou a história.

"Ficamos antes, durante e depois do clipe", disse o funkeiro.

Outro possível affair de Biel foi Rafaella Santos, irmã de Neymar, porém a assessoria da moça nega que eles tenham ficado.

Recentemente o cantor lançou um novo clipe com a música "Melhor Assim" [veja abaixo], que tem participação da cantora Ludmilla.





Da Redação Biel assume romance com blogueira

