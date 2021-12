Bieber vira aposta de jogo de hóquei entre Canadá e EUA

A reputação de Justin Bieber não está mesmo das melhores. A situação do cantor, que pode ter o visto norte-americano suspenso, virou brincadeira para uma disputa de hóquei do gelo entre o Canadá e Estados Unidos.

As seleções dos dois países fazem o jogo mais esperado da temporada dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, nesta sexta-feira, 21, e Justin virou o "prêmio" da aposta. A ideia é: quem perder a partida leva o cantor para casa.

A brincadeira, segundo o portal R7, partiu de uma empresa de transporte de entregas de Illinois, que estampou um outdoor com o rosto do cantor de 19 anos entre os dos craques Patrick Kane, dos EUA, e Jonathan Toews, do Canadá. Além disso, a imagem traz a mensagem "Loser Keeps Bieber" (O perdedor leva Bieber).

Justin nasceu em Ontario, no Canadá, mas foi morar no país vizinho após sua carreira decolar. Por conta dos escândalos e confusões que se meteu, o cantor recebeu uma ameaça de deportação para seu país-natal.

