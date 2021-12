Bieber vende mansão em Los Angeles por US$ 7,2 milhões

O cantor canadense Justin Bieber vendeu a Khloe Kardashian, irmã de Kim Kardashian, sua mansão em Calabasas, no condado de Los Angeles, por US$ 7,2 milhões, informou nesta quarta-feira, 4, o jornal "Los Angeles Times".

A casa fica em um condomínio fechado onde Bieber tinha tido problemas com seus vizinhos por, entre outras coisas, atirar ovos em uma casa próxima.

A propriedade foi construída em 2005 em um terreno de cinco mil metros quadrados, conta com 850 metros de espaço habitável, com seis quartos, um elevador, várias garagens, uma piscina e uma casa para convidados.

O imóvel foi comprado pelo cantor em 2012 por US$ 6,5 milhões.

Khloe Kardashian tinha uma casa em Tarzana, também no condado de Los Angeles, um pouco menor, onde viveu com o jogador de basquete Lamar Odom, com quem foi casada.

