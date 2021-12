Bieber se torna o mais popular do twitter

O cantor teen Justin Bieber se tornou a pessoa mais popular do twitter. Nesta terça-feira, 22, o artista marcava 33.324.190 seguidores na rede social, ultrapassando a cantora Lady Gaga, que possui 33.321.944 seguidores e era a mais popular.

Quando a diferença entre Bieber e Gaga diminuiu, a cantora comentou o fato. "Orgulhosa de @justinbieber e todos os Beliebers! Feliz por ver seus fãs crescendo, vocês merecem!", escreveu.

De acordo com o site Twittercounter.com, Bieber conquista uma média de 40.055 usuários por dia, enquanto Gaga consegue cerca de 30 mil. Katy Perry aparece no terceiro lugar, com mais de 31,4 milhões de seguidores.

