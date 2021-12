Bieber pode ter sido pivô de separação entre Bloom e Miranda

Justin Bieber foi apontado como uma das razões da separação entre Orlando Bloom e a modelo Miranda Keer. O divóricio dos atores vinha sendo palco de comentários por muito tempo, mas somente na sexta-feira, 25, o casal confirmou. Eles estavam juntos há seis anos.

Segundo o site PopCrunch, Bloom teria descoberto que a modelo flertou com Justin durante os bastidores da performance do cantor no Victoria's Secret Show no ano passado. O cantor e a modelo foram vistos fazendo carinhos um ao outro em uma festa pós-evento.

