Bieber exclui foto de bumbum e se desculpa nas redes sociais

Os fãs e seguidores de Justin Bieber estão tristes. O cantor excluiu de sua conta no Instagram, neste domingo, 12, a foto em que aparece pelado durante uma viagem para a Autrália e usou a rede social para explicar o porquê da decisão.

Em uma nova publicação, Justin contou: "Eu deletei a foto do meu bumbum no Instagram não porque eu penso que era ruim, mas porque a filha de uma pessoa próxima a mim ficou constrangida ao ver meu bumbum. Eu não estava pensando sobre esse aspecto. Eu fiquei horrível porque ela se sentiu mal. Eu estou me desculpando".

Para finalizar, explicou que não pensou nas consequências quando publicou a foto que mostra seu bumbum. "Eu estou me desculpando. Eu fui inocente que era uma piada e não me dei conta que aqui (no Instagram) existem crianças me seguindo", escreveu.

Hey I Deleted the photo of my butt on Instagram not because I thought it was bad but someone close to me's daughter follows me and she was embarrassed that she saw my butt and I totally wasn't thinking in that aspect. And I felt awful that she felt bad. To anyone I may have offended I'm so sorry. It was completely pure hearted as a joke but didn't take in account there are littles following me!!! Love u guys Uma foto publicada por Justin Bieber (@justinbieber) em Jul 11, 2015 às 8:22 PDT

