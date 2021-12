Bieber chama grupo de brasileiros de 'piores fãs do mundo"

Justin Bieber está causando mais alvoroço na Cidade Maravilhosa onde permanece hospedado depois de dois shows pelo Brasil. Na madrugada desta terça-feira, 5, ele saiu para grafitar um muro nos arredores do bairro de São Conrado ao lado de um garota e seus seguranças. Alguns fãs o seguiram da casa em que ele está hospedado no Joá, até o local.

Esses fãs chegaram a ajoelhar e implorar para serem atendidos pelo cantor. Segundo Norton Barboza, que estava no grupo, depois de uma primeira abordagem, os seguranças resolveram "partir para a ignoância". "Depois que os reencontramos, os seguranças vieram até o nosso carro e tentaram tirar a chave da ignição. Como ele não conseguiu, voltou com uma faca e furou o pneu do carro", relatou o adolescente no Facebook. Depois disso, segundo Barboza, o cantor saiu do carro e disse ao grupo que estava muito decepcionado. "Ele disse que éramos os piores fãs do mundo, que tinha uma vida. Mas a gente ficou o dia todo esperando para falar com ele. Não temos três mil reais para pagar e estar com ele!", reclamou o garoto.

Minutos depois dessa situação, os seguranças do cantor teen atacaram dois fotógrafos que estavam registrando o momento em que Justin grafitava uma parede. "Tomei um paralelepípedo na lateral do meu carro. Fui agredido pelos segurança", disse Gabriel Reis em conversa com a BANG Showbiz. "O meu parceiro teve o carro também danificado e os seguranças do Justin Bieber chegaram a rasgar a roupa dele", relatou.

Os dois trocaram ofensas. "Ele me mandou chupar o pênis dele e eu disse que antes ele teria que chupar o meu e a gente se transformaria no mais novo casal gay do pedaço", desabafa o profissional. Ainda segundo o fotógrafo tudo aconteceu entre 3h e 7h da manhã desta terça-feira. Até uma equipe da polícia da UPP da Rocinha foi chamada para dar suporte aos fotógrafos.

Depois das agressões, os seguranças negociaram com os fotógrafos para que eles não prestassem queixa. "A gente pediu que ele ao menos atendesse as fãs que estavam implorando e ele o fez", explicou o fotógrafo. Na parede, Bieber deixou escrito "respect privacy" (respeitem a privacidade, em português) em alusão ao que aconteceu.

De lá de São Conrado, Bieber seguiu até a praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi se exercitar. Logo em seguida, bebeu uma latinha de refrigerante e mostrou o dedo médio para os fotógrafos.

