Bianca Rinaldi sobre ensaio nu: "passou do tempo"

Intérprete da médica Silvia na novela "Em Família", Bianca Rinaldi andou recebendo convite da revista Playboy para capa da edição de aniversário da revista, em agosto. A atriz, que exibe uma ótima forma aos 39 anos, contou em entrevista ao jornal O Globo porque decidiu recusar o convite para posar nua.

"Passou do tempo", disse a atriz. "Não tem nada que me estimule. E não é por causa das minhas filhas (as gêmeas, Beatriz e Sofia, de 4 anos), que são muito pequenas. Encaro as fotos como uma oportunidade de trabalho, o cachê era legal, mas não faço nada que meu coração não mande" justificou Bianca.

