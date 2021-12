Beyoncé vai ao Haiti ajudar população

Beyoncé aproveitou o domingo, 17, para fazer o bem. A cantora americana foi até o Haiti para visitar a população que sofreu com o terremoto que devastou o país em 2010.

Vestindo a camiseta da organização "Bey Good", a cantora conversou com a população e posou para fotos com outras pessoas que estão ajudando a população do País, como o chefe humanitário da United Nations Baroness Amos.

adblock ativo