Beyoncé posta vídeo para promover turnê brasileira

Beyoncé já está no clima da turnê brasileira. Uma das principais atrações do Rock in Rio 2013, que acontece em setembro, a cantora divulgou um vídeo para promover a passagem da turnê The Mrs pelo Brasil.



Ao som de Garota de Ipanema, Beyoncé aparece, em imagens capturadas por ela mesma na sua passagem pelo Brasil em 2010, andando em uma praia e brincando com as ondas.



Além do Rock in Rio, Beyoncé realizará shows em Fortaleza (8 de setembro), Belo Horizonte (11), São Paulo (15) e Brasília (17).

