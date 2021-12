Beyoncé posta fotos em Trancoso

A cantora Beyoncé, que está em turnê no Brasil, postou fotos no Instagram de Trancoso, em Porto Seguro, onde alugou uma mansão para descansar dos shows pelo País, inclusive o desta sexta-feira, 13, no Rock in Rio. As belas imagens encataram os fãs da diva, que elogiaram as paisagens, além da beleza de Beyoncé.

Além do Rock in Rio, a cantora vai apresentar a turnê "Mrs. Carter Show" em Belo Horizonte (dia 11), São Paulo (dia 15) e Brasília (dia 17).

