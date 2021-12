Beyoncé pode estar à espera de segundo filho, diz jornal

Beyoncé pode estar esperando seu segundo filho com o cantor Jay Z, informou o jornal "The New York Post", citando várias fontes que foram a um evento no Museu Metropolitan de Nova York na semana passada, no qual a artista também esteve.

Na ocasião, a cantora usou um vestido da marca Givenchy de cintura alta escondendo a barriga, disse o jornal, acrescentando que "várias" fontes, desde então, confirmaram a gravidez de Beyoncé, embora seus agentes não tenham confirmado essas versões.

