Beyoncé ouve Rick James antes das relações sexuais

A cantora Beyoncé ficou à vontade em entrevista para a revista america "GQ" que será publicada em fevereiro. Abusando da sensualidade e exibindo sua bela forma, ela revelou que ouve Rick James antes das relações sexuais. "Ouço a música 'Make Love To Me' antes de transar com o meu marido [o rapper Jay-Z]", disse.

O programa Entertnaiment Tonigh exibiu um vídeo com o making of da entrevista da sensual cantora para a revista GQ. Beyoncé aparece relaxada e brincando na própria casa. Ela refletiu sobre a carreira. "Eu trabalhei tão duro durante a minha infância para atingir esse objetivo... Quando eu completei 30 anos, eu poderia fazer o que eu quisesse. Cheguei a isso. Eu me sinto muito feliz de estar nessa posição. Eu tenho que lembrar que mereço isso.", falou.

A revista GQ elegeu Beyoncé a mulher mais sexy do século XXI, por isso, a cantora estampa a capa de fevereiro.

Ouça a canção que cria o clima para Beyoncé fazer amor com o marido:

<VIDEO ID=1302605/>

