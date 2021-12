Beyoncé manda beijo para fãs de Ivete Sangalo

Última atração da primeira noite do Rock in Rio 2013, Beyoncé mandou, por meio de um vídeo no Instagram, um beijo para os fãs da cantora baiana Ivete Sangalo.

As duas aparecem juntas no vídeo, que foi postado por Ivete em seu perfil na rede social. Nesta sexta-feira, 13, a cantora baiana também se apresentou no mesmo palco do festival, no Rio de Janeiro.

"Oi para todos vocês fãs da Ivete. Amo vocês", disse Beyoncé no vídeo postado na rede social. "Ela é tão fofa. Amo vocês também", respondeu Ivete Sangalo. "Zamuris, pra vcs!!! Muito fofilda e talentosa demais", acrescentou a cantora baiana.

