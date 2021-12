Beyonce divulga fotos de ensaio para posse de Obama

Beyonce será a responsável por cantar o hino nacional dos Estados Unidos durante a posse do presidente Barack Obama, que acontece na noite deste segunda-feira, 21, em Washington.

Na manhã desta segunda, a artista postou fotos do ensaio para a apresentação de mais tarde. Além de Beyonce, também se apresentam na festa da posse de Obama Kelly Clarkson, que vai interpretar "My Country Tis of Thee" e James Taylor.

Segundo os organizadores da festa, que esse ano vai ser mais modesta que a comemoração da última posse de Obama, o presidente ajudou a escolher as atrações. Beyoncé e o marido, o rapper Jay-Z, são conhecidos por apioarem a campanha de Obama desde a primeira eleição disputada pelo atual presidente.

