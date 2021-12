Beyoncé destrona Kim Kardashian como Campeã de buscas na web

A cantora Beyoncé foi a personalidade que mais motivou buscas neste ano no site Bing, superando a estrela de reality shows Kim Kardashian, campeã de 2012, informou o site de buscas nesta segunda-feira, 2.



Beyoncé, de 32 anos, fez neste ano um retorno cuidadosamente preparado à carreira artística, após um período de recolhimento por causa do nascimento da sua primeira filha, Blue Ivy, com o rapper Jay Z.



Em janeiro, ela cantou na cerimônia de posse de Barack Obama em seu segundo mandato como presidente dos EUA. Em fevereiro, se apresentou no Super Bowl (final do campeonato de futebol americano), e em abril iniciou uma turnê mundial, The Mrs. Carter Show World Tour.



Notoriamente reservada, ela revelou lampejos da sua vida familiar em um documentário exibido em fevereiro pela HBO.



Kardashian, de 33 anos, também teve um ano agitado, depois de dar à luz a filha North West e ficar noiva do pai da menina, o rapper Kanye West.



As três outras personalidades mais buscadas na lista do Bing também são mulheres: Rihanna, Taylor Swift e Madonna. Justin Bieber, segundo em 2012, caiu para sexto.



O Bing, que pertence à Microsoft, divulga anualmente as buscas mais frequentes, dividindo-as em categorias.



O nascimento do príncipe britânico George, em julho, foi a notícia mais buscada do ano, seguido pelo atentado de abril na Maratona de Boston.



O Facebook foi a rede social mais buscada, e o Netflix liderou no quesito "serviço de streaming".

