Beyoncé canta Survivor para fã com câncer terminal; assista

Beyoncé realizou o sonho de uma fã com câncer terminal e cantou para ela em um show em Las Vegas. Taylon, de 12 anos, foi diagnosticada com um câncer inoperável no cérebro e tinha o desejo de conhecer a cantora. A organização não governamental Make a Wisk (Faça um desejo) se encarregou de tornar o sonho realidade.

Beyoncé cantou Survivor, sucesso da época em que era integrante do grupo Destiny's Child.

Assista abaixo o momento do encontro das duas:

