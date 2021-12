Beyoncé cancela show na Bélgica por desidratação e exaustão

A cantora Beyoncé teve que cancelar seu show em Antuérpia, na Bélgica, por causa de desidratação e exaustão nesta terça-feira, 14, disseram seus representantes e o local do concerto, Sportpaleis.

"Beyoncé foi aconselhada por seus médicos a descansar, como resultado da desidratação e exaustão, e não poderá se apresentar na Antuérpia nesta noite", informou o local em comunicado publicado em seu website.

A cantora estava "aguardando notícias de seus médicos antes de tomar uma decisão" sobre sua segunda apresentação em Antuérpia, agendada para quarta-feira, acrescentou o local.

Representantes de Beyoncé disseram em nota que o show cancelado será remarcado assim que possível e que "outras datas da turnê não devem ser afetadas".

O cancelamento do show acontece depois de vários meios de comunicação especularem no fim de semana que Beyoncé, de 31 anos, pode estar grávida de seu segundo filho. Ela é mãe de Blue Ivy, de seu casamento com o rapper Jay-Z.

