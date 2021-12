Caio Miller, fã de Beyonce, acabou derrubando-a enquanto tentava subir no palco de seu show, no domingo, 15, em São Paulo. Em entrevista para o site Ego, o fã disse que tentou muitas vezes falar com a cantora. Ele aproveitou a oportunidade quando ela veio comprimentar o público, a abraçou e tentou subir no palco. Entretanto, os seguranças o puxaram e por isso a cantora caiu. A equipe de segurança tentou retirar Caio do local, mas a cantora disse que estava tudo bem e seguiu com o show normalmente.

Veja o vídeo do momento

Da Redação Beyoncé cai no palco do seu show em SP

