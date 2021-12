Beyoncé aluga casa em Trancoso, na Bahia, diz coluna

A coluna 'F5', do jornal Folha de São Paulo, informa que a cantora americana Beyoncé alugou uma casa em Trancoso, no sul da Bahia, para ser a sua base durante a turnê brasileira.

Beyoncé tem cinco shows marcados para o mês de setembro no Brasil e teria escolhido o local porque virá ao país acompanhada de sua família, incluindo a sua filha Ivy Blue, de 1 ano e sete meses.

A cantora apresenta o show "The The Mrs. Carter Show", em Fortaleza, no dia 8 de setembro, Belo Horizonte, 11, São Paulo, 15, e Brasília, 17. Entre os shows no Ceará e Minas, Beyoncé estará no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, dia 13 de setembro.

