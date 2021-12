Betty Lago afirma que está bem após internação

A atriz Betty Lago, de 57 anos, resolveu usar seu perfil no Twitter para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. No recado, ela afirmou que o que ela teve não foi "nada sério".

"People, internei porque desidratei, mas nada sério! O povo fala demais por aí! Amanhã [quinta-feira, 15] tô em casa linda. Obrigada pelo carinho de vocês sempre. Beijos", escreveu a atriz, no microblog, nesta quarta-feira, 14.

Betty, que lutou contra um câncer há nove meses, foi internada no último domingo, 11, com um quadro de gastroenterite e desidratação. A artista permanece na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em observação.

