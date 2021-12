Betty Faria diz que plástica errada lhe afastou da TV

Aos 73 anos e no ar com a novela "Boogie oogie", Betty Faria lembrou o tempo que precisou se afastar da TV. Em entrevista a revista "TPM", a atriz contou que deu uma pausa no trabalho por conta de uma plástica que deu errado.

"Me indicaram uma mulher que prometeu preencher minhas rugas definitivamente, que ia ficar perfeito e nunca mais precisaria de plástica na vida. Na hora, ficou uma maravilha. Custou uma fortuna. Seis meses depois, meu rosto começou a embolotar, fiquei deformada. Comecei a recusar trabalhos por telefone, não queria que ninguém soubesse. O Pitanguy consertou numa cirurgia que durou cinco horas", revelou a atriz.

Betty ainda falou sobre o assédio dos paparazzi, quando apareceu usando biquíni na praia, e das críticas que recebeu nas redes sociais. "Queriam que eu fosse gostosona", disse.

"Fui ler as coisas, as pessoas detonando. Acho que queriam que eu tivesse a imagem da Tieta forever. Que eu fosse a gostosona. De repente eu era a coroa de biquíni caindo na água", afirma ela, que acha normal lidar com essa pressão. "As pessoas envelhecem, né? E aí, vai ficar de burca? Encabulada, com vergoinha? Eu estava tão feliz pegando minha onda de peito", disse.

