Beth Carvalho é transferida para UTI

A cantora Beth Carvalho, que estava internada desde agosto, foi transferiada para a UTI do Hospital Pró-cardíaco, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 13. De acordo com a assessoria da unidade, o estado de saúde da cantora é estável. Beth foi internada para colocar dez pinos na coluna em decorrência de um problema no sacro, osso que fica na base da região lombar.

O procedimento foi bem-sucedido, mas Beth continuou internada. Nesse período, ela recebeu visitas de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Marcelinho Moreira, entre outros artistas.

Ainda no hospital, ela gravou participação no CD da sobrinha, Luciana Carvalho, usando um estúdio móvel montado em seu quarto.

Essa não foi a primeira cirurgia realizada pela cantora para corrigir o problema.

adblock ativo