Gracyanne Barbosa sofre quando está fazendo sexo com Belo. Em entrevista ao programa "Xuxa Meneghel", na noite de segunda-feira, 19, ela revelou que ele solta gases. "Ele solta muito pum, mas já acostumei. Ele se alimenta bem, depois se alimenta mais. Não tem organismo que aguente!", brincou.

A modelo fitness estava bem à vontade no papo com Xuxa que ainda falou sobre sexo anal. "Não é que não gosto de fazer, interpretaram mal. Acho que ali é uma coisa especial, como a cereja do bolo. De vez em quando é legal!", revelou.

Da redação "Belo solta muito pum durante o sexo", diz Gracyanne Barbosa

