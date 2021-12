Belo posta foto exibindo corpo musculoso

Belo está mudando radicalmente a forma do seu corpo. Depois de anos sendo um homem magrinho, o cantor seguiu os passos da mulher, Gracyanne Barbosa, e agora exibe um corpo musculoso.

Ele atribui a mudança ao amigo e médico Paulo Muzy e as dicas e apoio de esposa.

"Vamos com tudo agora no foco e com minha manipulação top prescrita por meu doctor querido e amigo Paulo @paulomuzy, aqui tem tudo que preciso obrigado @daypharma e @graoficial te amo minha vida ... obrigado meu amor e vamos com DEUS", escreveu o cantor, na legenda da foto que postou nas redes sociais.

Muzy é médico ortopedista, traumatologista, fisiologista do esporte e trabalha com desempenho humano desde 2001. Ele também é adepto dos músculos e já participou de concurso de fisiculturismo.

Hoje o treino é com o meu Tudão @graoficial #tudonovo Uma foto publicada por 🎶 Cantor Belo 🎶 (@cantorbelo) em Jan 30, 2014 às 12:08 PST

