Belo comemora volta aos palcos: "Foi incrível!"

Após 22 dias de repouso, o cantor Belo voltou aos palcos na noite desta terça-feira, 21, ao se apresentar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O cantor celebrou o momento com uma foto e mensagem de carinho para os fãs no Instagram. "Como é bom voltar aos palcos e receber o carinho dos meus Fãs!!! Foi incrível!! Energia maravilhosa!! Estamos juntos sempre!!! E muito obrigado por todas as orações que fizeram a diferença!! Vamos com tudo!!! Estamos de volta e porta aberta pra nós sempre #belo #portaaberta #cantordasmultidoes".

Em entrevista à coluna Olá, publicada nesta quarta-feira, 22, no jornal Agora S. Paulo, Belo afirmou qu está bem. "Estou 100% feliz agora. Na verdade, foram apenas umas férias forçadas depois de oito anos direto trabalhando", disse o cantor.

Quando Belo resolveu dar uma pausa na carreira, circulou notícias que o cantor sofria de Síndrome do Pânico. O cantor disse apenas que precisava de um tempo para cuidar da saúde. "Meu momento agora é de parar, descansar, recarregar as energias", disse ela, na época.

