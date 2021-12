Belo cancela show no Salvador Fest após ser internado no Rio

O cantor Belo não poderá comparecer ao Salvador Fest neste domingo, 14. Ele precisou cancelar o show por conta de uma forte crise de sinusite.

Segundo a assessoria de comunicação do evento, Belo foi internado neste sábado, 13, no Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro, e terá que ficar de repouso por cinco dias.

Conforme atestado médico divulgado pela produção do artista, Belo ficará impossibilitado de "viajar, sobretudo de avião" por 10 dias.

Em seu perfil no Instagram, o cantor lamentou a ausência nos shows. "Aos meus queridos e maravilhosos fãs e amigos e meus parceiros comerciais que levam a minha voz pelo Brasil inteiro. A algumas horas atrás já no aeroporto fui surpreendido por uma dor insuportável, dor essa que me levou para o hospital e fui internado, diagnosticado e estou sendo medicado com uma forte crise de sinusite crônica onde inflamou de forma grave os meus tímpanos e o risco de lesão devida a pressão de uma viajem aérea impossibilita a minha presença nos eventos desse final de semana ! Lamento muito essa ausência e em breve estaremos juntos . Obrigado!", disse o cantor, que também faria show em Aracajú (SE) no sábado, 13.



Apesar da ausência de Belo, o Salvador Fest será realizado normalmente a partir das 11 horas, deste domingo, no Parque de Exposições, na avenida Paralela.

Belo seria uma das atrações do palco principal da festa, que ainda reúne Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Psirico, Parangolé, Saulo Fernandes, Harmonia do Samba, Pablo e o grupo Sorriso Maroto.

Confira atestado médico enviado pela produção do cantor Belo:

