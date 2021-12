Bell vai comemorar aniversário com show

O cantor Bell Marques, líder da banda Chiclete com Banana, vai fazer aniversário nesta quinta-feira, 5. A festa será no Sauípe Folia, onde a banda vai se apresentar em cima de um trio. O cantor, que participa pela primeira vez do Sauípe Folia, promete fazer um show especial. No repertório, sucessos como 100% Você, Cabelo Raspadinho e Voa Voa.

Além do Chiclete com Banana, também vão se apresentar nessa quinta a dupla Jorge & Mateus e a banda Babado Novo. Na sexta, a festa será comandada por Ivete Sangalo, e ainda terá Psirico, só para hóspedes, e Oito7Nove4 e Saulo. No último dia, Alexandre Peixe vai animar os hóspedes na piscina, e Tomate, Timbalada, Harmonia do Samba fazem a festa para o público em geral.

adblock ativo