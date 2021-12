Bell publica vídeo de música da carreira solo

Bell Marques, que anunciou a saída do Chiclete com Banana para depois do Carnaval, já está conduzindo a carreira solo. Nesta quarta-feira, 25, ele publicou na rede social Instagram um vídeo em que mostra os bastidores da gravação do clipe da música Lindo de Viver. "E o amor, que a gente procurou por ai... Disse que lindo é viver, lindo é viver!", diz a letra postada na legenda de uma foto.

A única mudança no visual foi na roupa. O cantor agora usa um terno, mas não tira a famosa bandana.

Confira o curto vídeo publicado pelo cantor no Instagram:

